Полицейские Туркестанской области задержали двух подозреваемых, ограбивших школьников, передает Otyrar.KZ.

В отдел полиции города Кентау с заявлением обратились двое местных жителей о том, что около 22:00 часов вечера на одной из городских улиц, угрожая физической расправой, грабители силой забрали у детей два сотовых телефона и скрылись в неизвестном направлении.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 100 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в течение суток по горячим следам задержали двух подозреваемых по месту жительства.

Оба оказались местными жителями, один из которых ранее судим за кражу.

У задержанных полицейские изъяли похищенные телефоны и вернули законным владельцам.

Следствием выясняется причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.