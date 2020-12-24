В 2020 году в Шымкенте строительно-ремонтными работами был охвачен 261 объект или 416,8 км дорог и улиц.

Из них в этом году введено в эксплуатацию 228 объектов или 287,9 км автомобильных дорог.

По данным городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в 2021 году на развитие автомобильных дорог будет направлено 32,3 млрд тенге. В целом, строительно-ремонтными работами будут охвачены 128 объектов или 253,1 км дорог, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На сегодняшний день в городе в эксплуатацию сдаются 3 объекта строительства и 3 объекта реконструкции общей протяженностью 13,3 км. В частности, завершены работы по строительству продолжения проспекта Астаны (2,7 км), улицы Аргынбекова (3,0 км), строительство улицы ведущая в школу №61 в микрорайоне Актас, реконструкция улиц Жибек Жолы, Торекулова (2,2 км).

Кроме того, в городе началось строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова. В настоящее время на объекте идет замена газовых, водопроводных труб и электрических сетей, установка подпорных стен в тоннеле и строительство временных высоковольтных (ВЛ-110) линий электропередачи. На сегодняшний день выполнено 3,3 км инженерных сетей и 7 500 кубометров земляных работ. Рассмотренные на текущий год 550 млн тенге освоены полностью.

Второй этап строительства планируется начать в январе 2021 года.