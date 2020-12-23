Расширяется перечень налогоплательщиков, обязанных выписывать ЭСФ.

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) расширен перечень налогоплательщиков, обязанных выписывать ЭСФ. Данные дополнения внесены в статью 412 Налогового кодекса, сообщает ДГД Шымкент.

Перечень налогоплательщиков, которые обязаны выписывать ЭСФ, дополняется следующими категориями:

— налогоплательщики, не являющиеся плательщиками НДС, в случае реализации товаров, которые поступили в модуль «Виртуальный склад» ИС ЭСФ к таким налогоплательщикам;

— юридические лица-резиденты (за исключением ГУ и государственных организаций среднего образования), нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через филиал, представительство, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, не зарегистрированные в качестве плательщика НДС, по гражданско-правовой сделке, стоимость которой превышает 1 000-кратный размер МРП;

— налогоплательщики – по услугам международной перевозки грузов.

Поправки вводятся в действие с 1 апреля 2021 года.