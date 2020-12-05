Автобус с группой 29 человек застрял в снегу в Байдибекском районе Туркестанской области недалеко от пещеры Ак-Мечеть.

Туристы обратились за помощью в службу ЧС Туркестанской области.

Из-за снега техника добиралась до туристов долго. Пришлось грейдером расчищать дорогу.

Сейчас спасатели уже на месте и оказывают помощь, сообщили в ДЧС Туркестанской области.

Грейдер в 16-25 вытащил автобус из снежного сугроба. Пострадавших нет.

На место выехали: 1 сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям и 1 единица техники ГУ «SPiASR» 3 сотрудника и 1 единица техники LEB 4 сотрудника, 1 единица техники.