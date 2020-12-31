Вокруг самого «волшебного» праздника Нового года много мифов и домыслов. Большинство появились так давно, что уже никто не помнит, как на самом деле возникли новогодние герои и с чего начались некоторые традиции.

Всегда ли была Снегурочка?

Начнем с новогодних героев, а точнее с внучки Деда Мороза — Снегурочки. Кажется, что без нее бородатый волшебник никогда не ходил по утренникам и корпоративам. Но почти полтора века назад Дед Мороз все же обходился без родственницы-помощницы. Снегурочка же появилась в 1873 году благодаря драматургу Александру Островскому. Комиссия управления императорскими московскими театрами заказала ему новогоднюю пьесу, в которой и был первый выход новой героини. Прообразом Снегурочки, которую мы знаем, послужила Снегурка, или Снежевиночка, из книги собирателя фольклора Афанасьева. «Снегурка (Снежевиночка) названа так, потому что родилась из снега…» — говорится в книге.

В качестве помощницы Деда Мороза Снегурочку представили на главной елке СССР в 1937 году в московском Доме Союзов.

Настоящий рецепт оливье

Второй миф связан с традиционным новогодним салатом оливье, который в Новый год принято готовить почти в промышленных объемах. Обязательными ингредиентами считаются зеленый горошек, соленые огурцы, вареный картофель, вареная колбаса, яйца и майонез. Конечно, у каждой хозяйки есть свои секреты в приготовлении этого салата, но в целом они мало чем отличаются.

А вот в самой ранней известной публикации рецепта в журнале «Наша пища» № 6 от 31 марта 1894 года в составе салата был жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус провансаль с добавлением соевого соуса соя-кабуль.

В рецепте из книги 1913 года кулинара Д. И. Бобринского состав такой: мясо дичи или курицы, картофель, пикули (маринованные овощи), яйца, салат-латук, майонез и соя-кабуль.

Оригинальный же рецепт салата оливье до сих пор никому не известен. Его знал только создатель салата француз Люсьен Оливье, который с начала 1860-х годов держал в Москве ресторан «Эрмитаж». Рецепт он сохранил в секрете.

Лапландия существует

Многие считают, что Лапландия — это выдуманная страна, в которой живет Дед Мороз и откуда, собственно, выезжает с подарками в новогоднюю ночь. Однако Лапландия — реальная географическая точка. Это самая северная и малонаселенная провинция Финляндии, которая граничит со Швецией, Норвегией, Россией и омывается водами Балтийского моря.

«Теперь она нарядная …»

Кстати, елка не всегда блистала игрушками и гирляндами. Новогоднее дерево в первой половине XVII века начали украшать в Германии и в Прибалтике. На ветках развешивали яблоки и зажигали свечи. Позже на новогоднем дереве стали появляться сладости и орехи. По одному из преданий появление первых стеклянных елочных игрушек связано с неурожаем яблок в Германии в 1848 году. Тогда стеклодувы в местечке Лауша в Тюрингии наделали взамен стеклянных «яблок» и с успехом их распродали. После этого и появилась традиция, которая позже распространилась в других странах.

А вот электрическая гирлянда украшает новогодние елки благодаря американскому телеграфисту Ральфу Моррису. В конце 1970-х он развесил на еловых ветках нити маленьких сигнальных электрических лампочек, которые использовались на телефонных пультах. Идею оценили и подхватили производители. Первая уличная электрическая новогодняя гирлянда была изготовлена в США в 1895 году. Она украсила ель перед Белым домом.