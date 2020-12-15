В Шымкенте прошел мастер — класс для врачей первой городской клинической больницы.

Врачей хирургов обучали оперировать малоинвазивным методом — при помощи всего нескольких проколов.

На операционном столе 32-летний житель Шымкента. Мужчину беспокоили боли в пояснице. Неприятное и опасное состояние было вызвано нарушением естественного оттока жидкости из почек.

Операцию молодому человеку проводят лапароскопическим методом. Пациенту делают три «прокола», каждое движение хирурга фиксирует камера. Благодаря щадящему способу, без разреза значительно сокращается период восстановления, вероятность образования спаек и рецидивов — минимальная.

Поделиться опытом ведения сложных вмешательств к шымкентским коллегам приехал хирург из Актау Мухамеджан Нургазиев.

«При открытых операциях, размер 10-15 см, пересекаются мышцы, она травматичная и болевой синдром сохраняется до 3-4 дней. При малоинвазивных операциях делается 3-4 прокола маленьких и пациент после операции встает на ноги», — говорит Мухамеджан Нургазиев, врач-хирург из г.Актау.

Через несколько дней, после успешно проведенной операции, врачи могут выписать пациента. Подобное хирургическое вмешательство в первой клинической больнице Шымкента проводят впервые. При поддержке акимата и горздрава, в больнице установили новый аппарат для лапароскопии.

«Раньше были большие разрезы, и долгая реабилитация, а сейчас с помощью нового аппарата, приобрел нам акимат, и с помощью этого аппарата и теперь каждый пациент в рамках ОСМС может получить операцию на бесплатной основе», — говорит Абылай Донбай, главный врач городской клинической больницы №1.

Хирургию без разрезов будут использовать практически при любой патологии, требующей оперативного вмешательства.

«В будущем мы хотим перейти на малоивазивную хирургию, очень удобно для пациентов. Без косметического дефекта», — говорит главный врач городской клинической больницы №1.

Абылай Донбай, вернувшийся на должность главврача первой клинической больницы, уверяет, современные методы хирургии и передовые технические новинки — отличная перспектива союза инноваций и традиций.