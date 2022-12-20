Впервые шымкентские хирурги удалили кисту в почке без разреза

Врачи городской детской клинической больницы Шымкента впервые провели лапароскопическую операцию по удалению эхинококковой кисты в почке.

Девочка жаловалась на боли и слабость в пояснице. Врачи, поговорив с ней, узнали, что в 2020 году пациентке провели операцию по удалению кисты печени. Но в последние месяцы она снова начала жаловаться на самочувствие. В ходе обследования у девочки выявили кисту на левой почке. Было решено провести плановую операцию.

«Во время проведения операции кистозное образование размерами примерно 5,0 х 6,0 см на верхнем полюсе левой почки было подтверждено. Стенка эхинококковой кисты была вскрыта, а хитиновая оболочка удалена лапароскопически», — говорит хирург-уролог Аким Тюлькубаев.

Во время лапароскопии больному делают три-четыре отверстия, куда вставляют троакары и проводят операцию через экран. Данный метод оставляет на теле пациента минимум шрамов.

Сейчас девушку выписали и её состояние оценивают как удовлетворительное.