Первый самолёт с пассажирами приземлился в международном аэропорту Туркестана

Самолёт из Астаны совершил первую посадку в новом аэропорту духовной столицы Казахстана, передаёт otyrar.kz.

Первых пассажиров встречали родственники и местные власти.

«Очень приятно быть первыми пассажирами исторического рейса Нурсултан — Туркестан. Билеты купили за несколько дней. В Туркестане побуду пару дней, а потом домой. С праздником всех», — говорит пассажир рейса Аман Батыров.

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Самолёты из Туркестана в столицу на начальном этапе будут летать шесть раз, и еще четыре рейса в неделю в Алматы.

«Сегодня мы стали свидетелями исторического момента. Ко Дню Первого Президента Республики Казахстан международный аэропорт Туркестана Hazret Sultan Airport принял первый авиарейс. Все это, безусловно, положительно скажется на социально–экономическом развитии региона и туризма», — подчеркнул первый заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбай.

К слову, это первая воздушная гавань, которая построена в Казахстане после приобретения независимости страны.

Шуддин Саидов