Об этом сообщили на брифинге в МВД РК.

В результате принятых мер задержан местный житель, 1985 г.р. Он дал признательные показания и на следственном эксперименте показал, как напал на женщину в подъезде. Кроме того стало известно, что из карманов ее куртки он похитил 8 тысяч тенге. В данное время он водворен в СИЗО. По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что 17 декабря 2020 года примерно в 23:15 часов на пульт «102» в дежурной части Управления полиции Енбекшинского района поступил вызов, о том, что пожилой женщине нужна помощь.

Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что 70-летнюю женщину, неизвестный попытался изнасиловать в подъезде дома. В тот же день факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье «Попытка изнасилования».