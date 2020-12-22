Учитывая увеличение количества пострадавших в зимний период в условиях гололедицы врачи-равматологи города призывают жителей быть максимально осторожными.

По их данным, в последние дни число пациентов, обратившихся с травмами из-за гололеда, значительно возросло. К примеру, за прошедшие сутки в городскую клиническую больницу города Шымкент за помощью обратились 21 пациент.

По словам врачей, травмы из-за гололёда получают в основном пожилые люди. В настоящее время травматологический пункт городской клинической больницы работает в интенсивном режиме, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

— В зимний период увеличилось количество пациентов с травмами из-за гололеда. Поэтому просим вас соблюдать меры предосторожности. Для этого нужно правильно подобрать обувь, ходить по дорогам, где нет льда и быть осторожным, — сказал травматолог Максут Еликбаев.

Если вы стали свидетелем подобных происшествий — вызовите скорую помощь или отвезите пострадавшего в ближайший травмпункт. А при аварии перевозить пострадавшего до приезда скорой помощи категорически запрещено!

Если травмирована рука или нога — следите, чтобы она не двигалась, приложите лед к месту ушиба.

В случае гололеда очень важно знать и соблюдать элементарные правила безопасности.