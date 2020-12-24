В Шымкенте в пять раз увеличилось количество случаев материнской и детской смертности.

На общественном совете Шымкента говорят о необходимости строительства дополнительного перинатального центра в Шымкенте. Мол, одно лечебное учреждение не в состоянии принять беременных с патологиями и женщин в критическом состоянии.

На строительство дополнительного перинатального центра необходимы средства. А это решение ни одного дня!

Пока городские власти нацелены решить в ближайшие пять лет проблему с питьевой водой, светом и газом: на коммунальные нужды выделено 250 млрд тенге.

Рахымберды МУЛКЕМАНОВ, руководитель управления экономики и бюджетного планирования г.Шымкента: Строительство перинатального центра будет утверждено, если мы утвердим предложенную вам 5-летнюю программу. До его утверждения этого не будет. При утверждении охватывается смертность, снижение заболеваемости, всего».

В общественном совете сегодня 27 человек. Шестеро выбыли.

Заседание Общественного совета — последнее в этом году, восьмое. Первую январскую встречу планируют посвятить отчету руководителя СПК «Шымкент».

Анастасия Новикова