На очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции в Шымкенте был рассмотрен случай из сферы госзакупок.

Шымкентская компания «СтройКомПрогресс» в прошлом году стала победителем тендера на капитальный ремонт Городского родильного дома. 6 сентября 2019 года между ними был заключен договор. Компания должна была в течение полутора лет произвести ремонт всех блоков родильного дома. Срок окончания работ – 31 декабря 2020 года.

Все шло по плану и в сроки, но камнем преткновения стал блок «Б», в котором по сей день принимают роды и находятся роженицы. Строители смогли произвести только наружные работы – обновить фасад и кровлю.

Апофеозом ситуации стала досудебная претензия заказчика в адрес предпринимателя о необходимости завершения ремонта в срок. В противном случае будет подан иск в суд о признании недобросовестным поставщиком и взыскании штрафных санкций.

«Нам не освобождают помещение для проведения в нем ремонта. Мы должны были приступить к работам по этому блоку еще в августе, ведь на каждый блок нам отводится по четыре месяца. Мы неоднократно просили руководство роддома внести изменения в договор и продлить его сроки. Но нам заявили, что подадут на нас в суд. Почему-то у нас всегда крайними делают подрядчиков», — отметил заместитель директора ТОО «СтройКомПрогресс» Алпамыс Макулбеков.

По мнению главного врача роддома Мадины Кенжебаевой, причиной сложившейся ситуации стала пандемия.

«Мы предупреждали компанию, что высвобождение помещений будет поэтапным. Сначала освободили два блока, потом должны были еще два. Управление здравоохранения искало для нашего роддома подходящее здание, но дело в том, что в городе одновременно идет капремонт сразу нескольких медицинских учреждений города, которые тоже передислоцировались в другие помещения. Но для роддома не нашлось в городе подходящего здания, мы же не можем разместиться в любом здании, требования к роддомам очень высокие, у нас должна быть специальная операционная и тд., где можно было бы качественно производить услуги по родовспоможению. Пандемия внесла свои коррективы. Именно в этот период возросло число родов на полторы тысячи, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в роддоме были развернуты провизорные отделения. Когда были выставлены блок-посты, мы помогали подрядчикам со справками для передвижения их рабочих на объект. Были проблемы и с численностью строителей, которых на объекте иногда было меньше положенного по объективным причинам, все это мы понимаем. Вот это все вкупе и повлияло на сроки проведения ремонтных работ. К подрядчику у нас нареканий нет. Но мы не можем самостоятельно продлить сроки без судебного решения. В связи с этим мы вынуждены были направить досудебную претензию», — отметила главврач роддома.

По мнению членов Совета, сложилась ситуация: фактически подрядчик ещё не нарушил договорные обязательства, а на практике нарушения сроков избежать не удастся. И недоразумения по этому факту возникли по вине заказчика.

Члены Совета недоумевали: госучреждение должно было регулировать процесс одновременного капремонта сразу нескольких медицинских учреждений.

«Где правильное планирование? В чем была необходимость проводить в одно и то же время ремонт сразу нескольких больниц, роддомов и поликлиник? Поэтому и здания не нашли для роддома. По вине заказчика предприниматель может быть признан недобросовестным поставщиком. Вы же понимаете все вытекающие из этого последствия?»- возмутился член Совета Владимир Накисбаев.

Совет принял решение:

рекомендовать Городскому родильному дому отозвать необоснованно выставленную в адрес ТОО «СтройКомпрогресс» претензию; принять меры по продлению договора до 1 июня 2021 года путем заключения дополнительного соглашения к договору. А Палате предпринимателей г.Шымкент — направить письмо в адрес Управления здравоохранения г.Шымкент о результатах проведения заседания Совета для принятия мер и оказания содействия в продлении договора о государственных закупках.