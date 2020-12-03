Когда я начинала работу над этой статьей, я хотела рассказать об одаренных маме и сыне. Но разговор с моими героями заставил меня передумать.

Я хотела написать о знаменитом в Шымкенте логопеде и его ребенке, описать их достижения и добавить своих впечатлений и рассуждений об этих людях. Моей целью было показать, какие бывают замечательные талантливые семьи в нашем городе. В принципе, сама цель осталась, но стала несколько глубже. А вот идея ее воплощения изменилась, потому что рассказ о семье Юнусовых, о которой я и писала, просто не может быть ограничен примерно 1500 словами.

Если в других статьях я могла какие-то факты или мысли своих героев опустить, сделав своего рода выжимку из наших разговоров, то в данном случае я не могу этого сделать без ущерба для повествования. Поэтому концепция по ходу написания изменилась. Эти люди удивили меня, но, раз уж с самого начала я больше внимания уделила Эмиру – младшему члену семьи, то, сначала, расскажу, в основном, о нем.

ЭМИР

Выпускник нашего музыкального колледжа, Эмир Юнусов, встречается мне в жизни не впервые. Он – популярная в музыкальных кругах личность, талантливый классический гитарист, который способен менять этот мир к лучшему – столько в нем силы, упорства и самодисциплины.

Впервые Эмир проявил себя как музыкант, когда они с родственниками сидели в ресторане, и он увидел, что за соседним столом кто-то отмечает день рождения. Тогда он подошел к сцене и попросил у музыкантов микрофон и объявил, что будет поздравлять именинника с днем рождения. Он спел песню про Чебурашку, переврал слова, но, как настоящий артист, не остановился и допел песню до конца. Конечно же, малыш вызвал умиление у всего зала, а заодно почувствовал, как ему комфортно и приятно находиться на сцене. Даже любимой игрушкой в детстве у Эмира была игрушечная балалайка.

А в музыкальную школу он стал проситься уже тогда, когда осознал впервые свой талант – в три годика. Но отправили его учиться музыке в 6 лет. Сейчас Эмир много времени, помимо музыки, посвящает чтению, регулярно покупает книги. Он любит художественную литературу, в основном классику. Книжки Эмир читает вдумчиво, стараясь понять и осознать прочитанное, а потом применять это в жизни. По его мнению, художественная литература – это одна из основ понимания мира.

Почти ни одному современному мальчишке не чуждо увлечение компьютерными играми. Эмир тут не стал исключением. Как и другие дети, он играл и в прятки, и в догонялки, но все эти занятия не увлекали его так сильно, как музыка. Но и не только музыка, но об этом чуть позже.

До карантина Эмир подрабатывал музыкантом на мероприятиях: вместе с Леонидом Зуем они играли классику в современной обработке и что-то легкое и популярное под минусовки, чтобы людям не было скучно. Но сам Эмир любит больше всего классику. Это музыка для умных.

Также Эмир и Леня сотрудничают с продюсером Ириной Анатольевной Ким. Она, помимо того, что хороший продюсер, еще и сильная вокалистка, и профессиональная тамада. Заработанные средства и стипендию Эмир кропотливо копил, ведь струны и аксессуары для классической гитары стоят немало.

Для музыкантов, когда они поступают в колледж, обычно общеобразовательные предметы становятся неинтересными. Основное время они посвящают занятиям специальностью. В данном случае – это классическая гитара. Но не стоит думать, что из-за прохладного отношения к стандартной школьной программе они становятся однобоко развитыми. Музыка – это ой какая непростая наука. Взять, к примеру гармонию – такую дисциплину изучают, получая профессию, музыканты – так там мозг должен работать и высчитывать не хуже, чем на уроках алгебры.

Эмир, например, увлекается еще английским языком. Он бы хотел выйти на уровень носителя языка. Ну, с его упорством, думаю, все получится. А основную массу общеобразовательных предметов он учил быстро и качественно, чтобы побольше времени уделить музыке и потом не переделывать.

Как я и думала, Эмир – целеустремленный человек. Он очень хотел познакомиться с популярным телеведущим и актером Иваном Ургантом. И, когда он поехал прошлой зимой на музыкальный конкурс в Россию, в том числе и в город Москву, у него это получилось! Не с первого раза, но он смог выбить приглашение в Останкино, и его вместе с мамой пригласили в программу «Вечерний Ургант». Это одно из самых ярких воспоминаний в его жизни. Кроме того, он еще и с соведущим Урганта, Александром Гудковым, познакомился.

Вообще Эмир считает, что нужно равняться на великих людей. Необязательно это могут быть артисты, музыканты, а могут быть и бизнесмены, ученые, которые независимо ни от чего идут к цели, потому что чувствуют, что так надо. Но Эмир считает, что не нужно становиться кем-то. «Зачем быть кем-то вторым, если можно стать первым собой?» – говорит он.

Сейчас парень учится на клинического психолога. По его мнению, музыка и психология переплетаются, потому что обе эти профессии связаны с чувствами. Поэтому психология не мешает ему заниматься и музыкальным творчеством.

ПОЕЗДКА В РОССИЮ

Только в этом году Эмир участвовал в нескольких музыкальных конкурсах. Как это получилось?

В нынешнем году Эмир заканчивал музыкальный колледж и его преподаватель, Алексей Дмитриевич Мурин, сказал, что неплохо было бы парню поучаствовать в каких-то серьезных международных конкурсах. Эмир готовился, причем очень серьезно. Чтобы выглядеть конкурентоспособным, он кардинально изменил весь свой образ жизни: перекроил режим дня. Он занимался от 6 до 8 часов ежедневно. Ни одной минуты не пропадало зря. Так он провел 1,5 месяца перед самим конкурсом.

Пришлось ограничить общение с друзьями. Также произведения перед конкурсом нужно было «обкатывать», поэтому Эмир еще ходил на прослушивания. Помимо этого, записывался на диктофон и на камеру, чтобы посмотреть и послушать себя со стороны. И вот наступил день Х, и Эмир уехал в Россию…

Сначала был серьезный конкурс в городе Орле. Эмир зарегистрировался, познакомился с ребятами-конкурсантами. Оказалось, что из Казахстана он был один. Дни перед выступлением были тяжелыми, ведь началась уже самая рьяная подготовка.

У Эмира была небольшая боязнь сцены, но он смог побороть страх и вышел с мыслями: «Сейчас я вам сыграю так, как никто не играл до этого!» И это несмотря на то, что в зале присутствовали звезды мировой величины. Гран-при на этом конкурсе взяла девочка из Москвы, Василина Шашкова. А Эмир стал дипломантом. После конкурса он подходил к каждому члену жюри и спрашивал, что им не понравилось в его игре на гитаре. Эмир не обиделся, а стал работать над ошибками.

После конкурса в Орле наш герой вместе с мамой поехал в Москву, уже на другой конкурс. Это был не чисто гитарный конкурс, а по разным номинациям. Категория Эмира была «русские народные инструменты», там нужно было сыграть два произведения. Он уже не волновался перед этим конкурсом, потому что считал, что самое страшное уже позади. Ему самому показалось, что он сыграл лучше, чем в Орле. И занял Эмир I место!

Эти 1,5 месяца напряженной работы перед поездкой дали свои результаты. Эмир профессионально отработал программу, перестал бояться сцены и понял, что сможет достичь целей, которые поставит себе. Добавьте сюда знакомство с Иваном Ургантом. Да в жизни нет ничего невозможного!

А после возвращения из России из-за ЧС отменилась поездка на конкурс в Астане. В нем Эмир участвовал уже в онлайн-формате. И снова занял I место!

МАМА

С Эмиром мы немного познакомились, и я хочу представить вам его маму, Гульнару Рахимджановну Юнусову. Ее нельзя назвать просто «мама Эмира». Она – отдельное явление. Гульнара Рахимджановна – ученица профессора Виктора Шкловского, известный в городе логопед. Она – женственная, добрая и мягкая. Как тепло и нежно она рассказывает о своем сыне, как гордится им и любит его! Когда слушаешь – понимаешь, что эта женщина безгранично любит своего ребенка. При этом – не слепо. Ведь она вырастила умного и развитого всесторонне парня, способного отвечать за свои поступки.

Вообще Гульнара Рахимджановна – это всегда юная в душе девушка, у которой много планов, миллион достижений…

Только вот, собирая информацию, я с удивлением узнала, что в этой семье есть еще один выдающийся человек. Это папа Гульнары Рахимджановны. И о нем не рассказать хоть немного – грех!

ДЕД

Рахимджан Хашимович – человек с глубоким аналитическим умом. Он – главный внештатный невропатолог области, работает в детской больнице. Практически 50 лет он был заместителем главврача или исполняющим обязанности главврача Областной детской больницы. Также он – практически бессменный заведующий отделением неврологии в этой больнице. Он – великий человек, он поднял на ноги много тяжелобольных детей.

Также Рахимджан Хашимович – глубоко интеллигентный человек. И человек с большим сердцем. Представляете, племянники и внук называют его не иначе как «папа»! А бывшие коллеги (Рахимджан Хашимович сейчас на пенсии) называют его «человек-ангел». Понимаете, насколько он человечный, добрый, какую сильную любовь он вызывает у людей?! Потрясающе!

В семье любого человека, даже если он трижды великий, его не воспринимают в первую очередь как доктора, ученого, артиста или, скажем, педагога. Вот и Рахимджан Хашимович Юнусов для своих родных – это, в первую очередь, очень добрый, щедрый дедушка и папа. Эмир сказал о нем так: «Иногда мне кажется, что он святой». Что интересно, Гульнара Рахимджановна независимо от Эмира сказала эту же фразу о своем отце.

А теперь, я хочу подробнее рассказать об одной из женщин этой семьи – Гульнаре Юнусовой. Она – отличный логопед, активная, красивая, добрая женщина. Дочь, мама и просто замечательный представитель нашего города в одном лице, которым можно гордиться и восхищаться.

ПРОФЕССИЯ – ЛОГОПЕД

Гульнара стала логопедом, потому что еще в детстве, даже не представляя себе, что такое логопедия, она мечтала о том, чтобы все вокруг красиво говорили. Она почему-то еще в детстве понимала, как исправить произношение и исправляла нарушения речи своим подружкам во дворе. Это получалось на уровне интуиции: для того, чтобы быть хорошим логопедом, нужно иметь не только диплом, но еще и врожденный талант. Впрочем, так обстоят дела в любом деле.

В пятом классе, будучи знакомой со многими логопедами (ведь речевые проблемы исправляются комплексно, и ее отец-невролог работал со многими логопедами города), Гульнара поговорила на эту тему с отцом Рахимджаном Хашимовичем Юнусовым. И он ей настоятельно рекомендовал стать специалистом именно в этой области. И девочка заканчивала школу с этими мыслями, по-другому, наверное, и быть не могло. После окончания школы в 1985 году она поступила в Педагогический институт им. Низами (Ташкент), а в 1990 окончила факультет дефектологии по специальности «Олигофренопедагогика и логопедия».

В вузе Гульнара училась очно, а ее наставницей была преподаватель по логопедии Лола Рахимовна Муминова. На сегодняшний день Лола Рахимовна является главным дефектологом Узбекистана, все вопросы дефектологии решаются под ее грифом. Гульнара и Лола Рахимовна дружат, профессор даже называет Гульнару дочерью, а Гульнара в свою очередь ее – второй мамой. Лола Рахимовна и по сей день, но уже неофициально, является наставницей Гульнары.

Начала Гульнара свою профессиональную деятельность в областной детской больнице в отделении неврологии. Заведующим отделением был ее отец. Главврачом тогда был Малик Утемисович Турлыбеков.

Затем Гульнара перешла работать в ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия), где совместно с другими специалистами обследовала детей, направляла их в специализированные учреждения, консультировала маленьких пациентов и их родителей, давала рекомендации. Получила там очень хороший практический опыт по обследованию и диагностике речевых расстройств. Еще Гульнара Рахимджановна преподавала в Казахстанско-Российском университете.

В ходе работы Гульнара посчитала, что у нее недостаточно знаний и стала организовывать курсы для логопедов. Сначала занятия проводили психологи, потому что на тот момент у нас не было обучающих логопедов, это были 90-е годы. Затем ее саму пригласили читать лекции в Институт повышения квалификации. Также Гульнара работала в Реабилитационном центре образования, здравоохранения, в обычных средних школах. Совмещала практически всегда педагогическую и практическую деятельности.

Сейчас Гульнара работает в областной детской больнице и преподает в ЮКГУ им. М. Ауезова. Студентам повезло. Иметь практикующего преподавателя – это здорово!

Совместно с отцом, известным врачом-неврологом Рахимджаном Хашимовичем Гульнара работает с детьми с речевыми нарушениями. С такими пациентами обязательно должны работать несколько специалистов – невропатолог и логопед. И конечно же, огромное внимание детям для лечения проблем, связанных с речью, должны уделять родители.

Гульнара Рахимджановна получает глубокое удовлетворение от своей работы, когда видит, что помогает людям, когда у пациентов есть хорошие достижения. Она любит видеть результаты своей работы. Любит узнавать, что ее ученики (а их по городу много, в том числе это руководители специализированных школ, председатели ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) добиваются больших успехов. Гульнаре очень приятно, что ее студенты стали уважаемыми людьми, хорошими специалистами.

В целом от работы с детьми она получает удовольствие. Обращаются к ней с речевыми проблемами и взрослые люди. Им тоже необходимо помогать!

Гульнара Юнусова принимает участие в различных логопедических семинарах, конференциях, знакомится там с разными интересными людьми, с которыми завязывает профессиональные отношения, которые затем, как правило, перерастают в дружеские. Такое часто встречается в научном мире. Наставницей Гульнары также является Елена Евгеньевна Шевцова, известный нейропсихолог, логопед, ученица недавно ушедшего из жизни Виктора Марковича Шкловского, ученого, академика, последователя нейропсихолога Александра Романовича Лурии.

У нашей героини есть серьезные именитые друзья. Гульнара знакома и общается с основателями советской логопедии, людьми, которые создавали и создают логопедию и психологию для нас. Это Татьяна Борисовна Филичева и Татьяна Володаровна Туманова. Благодаря этому у нее есть возможность получать знания из «первоисточников». С ними она познакомила также и сына Эмира. Это случилось, когда они были на конкурсе в Москве. Для него знакомство с такими учеными – радость. Это честь для будущего специалиста в области психологии, да и просто образованного человека.

ГУЛЬНАРА КАК АВТОР

У Гульнары есть авторская программа – «Программа развития логосурдологической службы». Это комплексная помощь людям с нарушением речи и слуха. Программа зарегистрирована в Министерстве юстиции РК. Это огромный труд сильной женщины. Пока еще программа не воплощена в жизнь, но Гульнара это сделает, с ее-то силой и энергией в этом можно не сомневаться.

У нашей героини есть и много научных статей, написанных в соавторстве с ее коллегами-учеными. Она всегда подходит к работе творчески.

В МИРЕ ТВОРЧЕСТВА

Но если бы Гульнара Юнусова не была логопедом, она бы стала технологом легкой промышленности или дизайнером одежды. Она всегда очень любила шить, создавать проекты в сфере моды: придумывала различные изделия и образы, воплощала это все в жизнь. У нее был дар предвидения моды: то, что она придумывала и шила, спустя год-другой входило в моду повсеместно. В юности Гульнара даже хотела создать свой собственный модный дом.

ЧУТОЧКУ ХАРАКТЕРА

Гульнара – человек неконфликтный, добродушный и открытый, сторонится сор с людьми. В семье Юнусовых умеют разговаривать, объяснять друг другу что-то, если есть какое-то недопонимание. Хорошо, когда в доме мир. С конфликтными людьми, если они и встречаются на ее пути, она просто не поддерживает отношений.

У Гульнары взрослый сын. При этом солидной тетей она себя не ощущает. Есть женщины, которые в 30-40 лет считают себя пожилыми, такими «апай» – начинают носить соответствующую статусу апай одежду, вести себя чинно-благородно. Вот у Гульнары другой склад характера, иное мировоззрение. Увядание, размеренный темп жизни – это не про нее. Она легка на подъем, она в поре расцвета, у нее планов на жизнь – громадье!

Самым большим достижением жизни Гульнара считает своего сына – Эмира Юнусова. Гордится тем, что Эмир стал классическим гитаристом, он ученик Алексея Дмитриевича Мурина, и очень надеется, что в скором будущем он станет прекрасным клиническим психологом. Она показала ему это направление в жизни. Донесла до него правильную идею – нужно много трудиться, чтобы стать успешным, и что нужно усмирять гордыню.

Думаю, что у Гульнары и это получается, потому что Эмир – парень трудолюбивый, умный и перспективный. А если будет одолевать гордыня, то и с ней, надеюсь, они справятся.

ПРЕДОК-АВАНТЮРИСТКА

Бабушка Гульнары по материнской линии, Роза Валиевна (1914 г.р.) – единственный предок, о котором в этой семье знают, что она не из Шымкента. Приехала она в эти края из города Казани, когда ей было 14 лет. Она сбежала из семьи своего отца-купца, который был к тому же еще и татарским князем.

Попала в город Арысь и устроилась там в паспортное бюро, т.к. имела школьное образование – редкое по тем временам явление. И когда приходили запросы из Казани, что пропала девочка, она собственноручно давала ответы, что такая в Арыси не проживает. Через какое-то время она переехала в Чимкент, встретилась с Султаном Юнусовым – будущим дедушкой Гульнары и вышла за него замуж. Вы заметили?

Вышло интересное совпадение – родители Гульнары оказались однофамильцами.

Она была очень целеустремленным человеком, в свое время работала главным ревизором области. После смерти мужа Султана на фронте во время Великой Отечественной войны, Роза Валиевна сама поднимала на ноги троих детей. Она дала высшее образование всем своим детям.

ЕЩЕ НЕМНОГО ИСТОРИИ

У Гульнары были предки Юнус и Саип – это два брата. От имен этих братьев взяли себе фамилию Юнусовы. Саиповых же много в Ташкенте. Один из знаменитых родственников Гульнары – Фарух Саипов – актер. Признан одним из самых красивых мужчин Узбекистана. В фильме «Согдиана» он сыграл главную роль.

Предки Юнусовых в конце XIX-начале XX веков были мануфактурщиками. На пяти артелях Чимкента они производили жженый кирпич. Между прочим, кирпичи, которые производили артели Юнусовых, вы наверняка видели. Одно из зданий, которое построено из произведенных предками Гульнары кирпичей – это кукольный театр, который находится в парке Кен-Баба. Здания бывшей филармонии, свинцового завода, химфарм тоже сооружены из кирпичей, произведенных в артелях предков Гульнары Юнусовой.

Также они сумели объединить различные артели (парикмахерские, сапожные и т.д.) и создать первую в городе службу быта. То есть, улучшали быт горожан.

Прабабушка Гульнары, Ракия-апа, была знаменитой на весь Чимкент знахаркой. В довоенные годы, да и после окончания Великой Отечественной войны ее знания и врачебные навыки очень ценились среди горожан.

Кажется, помогать людям, жить с пользой – это у них семейное. И я искренне желаю, чтобы Гульнара Юнусова и все ее близкие достигали поставленных целей и были счастливы!

Мария Лысенко