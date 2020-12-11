Сапа

Сегодня, с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, в режиме онлайн прошла церемония награждения лауреатов премии «Алтын Сапа».

В приветственном слове Президент отметил, что отечественные предприятия стали основой национальной экономики. Отметив достижения страны за годы независимости, он поблагодарил за то, что, несмотря на пандемию, доля отечественных предприятий в экспорте не уменьшилась.

Во встрече аким города Шымкент Мурат Айтенов принял онлайн участие, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В этом году в Шымкенте на участие в конкурсе «Алтын Сапа» подали заявки 6 компаний. Среди них, ТОО «Alem BT» стала лауреатом специальной премии «Іскер».

ТОО «Alem BT» — одно из крупнейших предприятий, которое помимо полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка, экспортирует свою продукцию за границу. Продукция этой казахстанской чулочно-носочной фабрики пользуется большим спросом. Мощность предприятия — 16 млн пар изделий в год. Выпускает в ассортименте более 200 носков для мужчин, женщин и детей. За все время работы компания экспортировала продукции на сумму более 2 млрд тенге в страны СНГ и Европы.

Премия «Алтын сапа» присуждается ежегодно на конкурсной основе за достижение организацией значительных результатов в области качества продукции или услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение организацией высокоэффективных методов управления качеством. В данном конкурсе ежегодно присуждаются премии в четырех номинациях. То есть, каждый год определяют лучшее предприятие производственного назначения, лучшее предприятие оказывающее услуги, лучшие предприятие, выпускающее товары для населения и лучшие предприятие, выпускающее продовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию.

Ранее победителями конкурса были ТОО «Kazmedpribor Holding» (2015 г.), ТОО «Karlskrona» (2016 г.), АО «Химфарм» (2016 г.), ТОО «Планта» (2017 г.), ТОО «Азала текстиль» (2018 г.).

 

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