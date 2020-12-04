Для этого в городе начнёт работать автоматизированная газораспределительная станция «Старый Икан».

Обеспечить газом на 100% духовный центр страны — так распорядился аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В регионе закипела работа. В частности, по итогам переговоров акимата и АО «КазТрансГаз», теперь документы для подключения газа АО «КазТрансГаз» будет рассматривать в течение двух дней.

Заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев встретился с жителями, у которых уже подключён природный газ. В этот день в 30 домов, расположенных по улице Алтынбекова, провели голубое топливо.

В настоящее время в городе Туркестан из 52 тыс. абонентов более 12 тыс. пользуются природным газом. Кроме того, голубое топливо стало доступно еще 36 тыс. абонентам. Таким образом, на сегодняшний день газифицировано 68% населения Туркестана.

Напомним, газификация города разделена на 11 этапов. В рамках 10 этапов уже построили необходимые объекты. Подрядная организация ТОО «Отау Строй», на которую возложена реализация оставшегося этапа, должна до конца года завершить строительно-монтажные работы и сдать в эксплуатацию ещё 2 объекта.