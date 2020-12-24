Самый высокий показатель обеспечения населения жильем по республике приходится на Туркестанскую область.

В этом году в регионе сдали в эксплуатацию 548,4 тыс. кв. метров жилья. Таким образом, сверх плана исполнен годовой план ввода жилья, полностью реализована государственная жилищная программа «Нұрлы жер». По итогам января-ноября на территории области введено в эксплуатацию 4356 квартир, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Реализация государственной программы «Нұрлы жер» по области находится на строгом контроле у руководства Туркестанской области. В рамках программы за счет государственного бюджета на строительство 158 объектов было выделено 36,6 млрд тенге. Средства направлены на строительство 40 арендных жилых домов, 30 объектов инженерной инфраструктуры, 89 кредитных жилых домов.

По итогам года ожидается сдать эксплуатацию 69 объектов. В результате жильем обеспечат 2430 семей, системы инфраструктуры будут подведены к 3604 индивидуальным земельным участкам.

Вместе с тем, за счет государственного бюджета ведется строительство 40 арендных многоэтажных жилых домов на 1778 квартир без права выкупа. На сегодня уже сдано в эксплуатацию 14 арендных жилых домов. В частности, введены в эксплуатацию 10 домов в городе Кентау, по одному жилому дому в Тюлькубасском и Шардаринском районах и 2 многоэтажных дома на 90 квартир в Сарыагашском районе.

Кроме того, в целях развития социального кредитного жилья на территории области ведется строительство 24 семиэтажных жилых домов.

В результате до конца текущего 1452 семьи отпразднуют новоселье. Также в административном деловом центре города Туркестан возводят 64 новых семи -, девяти- и 12-этажных жилых домов. Общая площадь около 4 тыс. квартир составляет 240,8 тыс. кв. метров.