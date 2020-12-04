Туркестанская область лидирует в стране по части раскрытию преступлений, связанных с хищением чужого имущества.

В частности, на 76,9% улучшена раскрываемость скотокрадства. Об этом было сказано на прошедшем заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате Туркестанской области.

На заседании под председательством акима области Умирзака Шукеева были рассмотрены такие актуальные вопросы, как профилактика дорожно–транспортных происшествий, в том числе, повлекших смерть человека, профилактика уголовных правонарушений против собственности, ход реализации программы «Туркестан -безопасный город», профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, а также правонарушений в сфере миграции сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

По словам руководства областного Департамента полиции, в соответствии с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс, неоднократное совершение краж с нарушением неприкосновенности отнесено к категории тяжких преступлений, что, в свою очередь, препятствует возможности освобождения лиц, совершивших кражи, от уголовной ответственности путем примирения сторон.

Кроме того, в Уголовный кодекс отдельно включена статья «кража скота». В результате хищение чужого имущества сократилось в два раза. Аким области Умирзак Шукеев поручил районным, сельским акимам и полиции объединить усилия для пресечения краж скота.

«Никто не знает, кто в районе ворует скот? Все знают друг друга, в том числе кто склонен к таким преступлениям. Надо принять меры и остановить это. Всем районным, сельским акимам и полиции необходимо объединиться. Нужно жестко пресекать кражи скота», — сказал аким области.

Вместе с тем, на заседании комиссии было поручено усилить работу в направлении кражи скота, ужесточить требования на животноводческих рынках. Согласно статистике, 61,7% краж скота происходит на пастбищах. В связи с этим в регионе осуществляется заключение трехстороннего договора «владелец скота — местный исполнительный орган — пастух».

Помимо этого, на встрече был поднят вопрос о недостаточном количестве мест для содержания бездомных и найденных животных в регионе.