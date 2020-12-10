Качественно и в срок: Умирзак Шукеев отдал поручения строителям Туркестана. Аким региона проинспектировал строительство социальных объектов в духовно-культурном центре Туркестана. Умирзак Шукеев подчеркнул, что будут будут приняты жёсткие меры против тех, кто отстает от утвержденного графика и нарушает соответствующие обязательства, указанные в контракте, сообщает Пресс – служба акима Туркестанской области.

«Оправдания не принимаются. Если не справляетесь с возложенными обязанностями, уступите место другим. Здесь нет места никаким оправданиям», — сказал аким области.

В областной научно-универсальной библиотеке, которую посетил глава региона, идёт работа по наружной и внутренней отделке, монтаж инженерных сетей и установка оборудования. На объекте занято 184 рабочих, которые закончат свою работу в декабре.

Также аким Туркестанского региона посетил здание Драматического театра и центр «Ұлы дала елі». Сейчас здесь устанавливают сценическое оборудование и мебель, монтируют инженерные сети и благоустраивают территорию. Уже проложены тротуары, облицованы гранитом фонтаны, ведутся работы по озеленению. Стоит отметить, что в центре «Ұлы дала елі» полностью закончили строительно-монтажные работы.