Гражданин Узбекистана с просроченной справкой ПЦР депортирован в международном аэропорту города Нур-Султан, передает Otyrar.KZ.

10 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыл 21 международный авиарейс из Германии, Мальдивской Республики, Египта, ОАЭ, Турции, Украины, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана.

Из 1 668 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1530 человек, без справок прибыло 138 человек — граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султана — 10 рейсов, 886 пассажиров, со справками — 808, без справок — 78;

в аэропорт г. Алматы – 6 рейсов, 600 пассажиров, со справками — 554, без справок — 46;

в аэропорт г. Караганды — 2 рейса, 5 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Шымкента — 1 рейс, 135 пассажиров, со справками — 123, без справок — 12;

в аэропорт г. Уральска — 1 рейс, 38 пассажиров, со справками — 36, без справок — 2;

в аэропорт г. Петропавловска — 1 рейс, 4 пассажира, все со справками;

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. У всех 139 граждан тестирование показало отрицательный результат.

Отметим, что у 115 человек, прибывших без справок днём ранее, 9 декабря 2020 года, ПЦР-тестирование также показало отрицательный результат.

Кроме того, гражданин Узбекистана, прибывший авиарейсом из Ташкента, депортирован в аэропорту г. Нур-Султан в связи с предоставлением просроченной справкой о прохождении теста на COVID-19.