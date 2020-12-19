Винтаж и атрибуты рабочего костюма – вот главная тенденция новогодних нарядов.

Венерианский Белый Металлический Бык – вальяжный, одетый в дорогой классический костюм, немножко щеголеватый, но в меру, без китча, с украшениями (часами, запонками, булавкой для галстука), у которых есть своя история, а может, они даже попали к нему с наследством от прапрадедушки. Но покровитель года может быть и другим: в рабочем комбинезоне, с перепачканными машинным маслом руками и лицом или в джинсах, сапогах-казаках, клетчатой рубахе и широкополой шляпе, с прикрепленным к поясу лассо. Он умеет носить дорогую одежду, но не стыдится и своих трудовых мозолей, более того, гордится своей профессией. Винтаж и атрибуты рабочего костюма – вот главная тенденция новогодних нарядов, а цветовая гамма – от белоснежного, жемчужного, стального, голубоватого до палевого, можно добавить и зелени в качестве «корма» для Быка.

В какой цвет одеваться на Новый 2021 год представителям огненной стихии

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны, вам придется исподволь очаровывать покровительницу года Венеру и немного заигрывать и даже заискивать перед Быком, а потому никаких агрессивных образов! Только сдержанность, спокойствие, достоинство, изысканность и демонстрация готовности принять любую помощь и все уготованные вам 2021-м дары. Цвет: нежно-голубой. Что надеть: винтажное платье, немного романтичное и даже несколько застенчивое. Камни и украшения: бриллианты или цирконы.

Маленькие сережки-пусеты, скромное «девичье» колечко, колье – «играющий» камушек на тонкой цепочке или леске. Поскольку Овны по натуре очень энергичные и упрямые люди, то им соответствуют яркие и насыщенные цвета. Однако в год Быка астрологи не советуют Овнам делать такие акценты, стоит отказаться от агрессивных цветов, таких как красный, синий и оранжевый. Идеальным вариантом для Овнов станут наряды пастельных тонов, которые нужно разбавить различными блестящими аксессуарами.

Ваша стихия – огонь, в новогоднюю ночь – это футуризм и полный «взрыв мозга» в деталях. Блеск, асимметрия, один рукав, металлические баски на узких юбках – отпустите фантазию на волю.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы, хотите в 2021-м благополучия? Тогда придется в новогоднем наряде обойтись без пафоса и пышности, отдав предпочтение бюджетному варианту спокойных тонов – покровители года удивятся и отсыплют вам деньжат на дорогую одежку. И только если у вас есть обалденно роскошный наряд, не купленный вами, а кем-то подаренный, можете смело его надеть: Венера и Бык оценят и захотят добавить к нему и своих подарков.

Цвет: светло-светло-золотистый, палевый. Что надеть: длинное закрытое платье, деловой костюм с брюками или юбкой. Камни и украшения: бриллианты (если они вам подарены), а так – некрупные бесцветные цирконы в скромной оправе или гарнитур с почти белым ониксом.

Вам, как всегда – золотые украшения, яркие цвета, броский макияж и аксессуары. Невозможно изменить натуру льва даже в угоду всесильному гороскопу. Но все-таки, не надевайте красное и откажитесь от звериных принтов.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы, у вас два варианта – попытаться подружиться с Венерой, надев что-то струящееся, по-настоящему красивое и женственное, или подлизаться к Быку, представ перед ним в том, в чем можно заниматься физическим трудом. Суть в том, чего вы больше хотите от 2021-го – любви и личного счастья или карьерных/профессиональных достижений.

Цвет: небесно-голубой, голубой «потертый». Что надеть: платье; наряд, стилизованный под рабочий. Камни и украшения: если для Венеры, то комплект с голубыми топазами, если для Быка, то сольный агат в кулоне-талисмане. Нежный образ стоит выбрать для празднования новогодней ночи Стрельцам. Помимо того, что их наряд должен быть пастельных тонов, им нужно обратить внимание и на сам материал. Для Стрельцов идеально подойдут атлас, сатин и люрекс. Также Стрельцы могут выбрать черный наряд, но в таком случае его нужно будет дополнить блестящими деталями

.В новогоднюю ночь вы можете выпустить не только стрелу, но и серебряную пулю. Чем больше металла в образе, тем лучше – люрекс, пайетки, блестящий атлас, сияющий сатин, украшения крупные или много-много мелких.

В какой цвет одеваться на Новый 2021 год представителям земной стихии

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцы, если вашу профессию можно выразить в наряде – сделайте это, и тогда в наступающем году к вам на деловом поприще придет громкий успех. Если же нарядиться в рабочую одежду нереально, отдайте предпочтение тому, в чем вы сами себя чувствуете максимально элегантно, и это не обязательно должно быть нечто новое. Цвет: нежно-зеленый (оттенок молодой весенней зелени). Что надеть: что-то имеющее отношение к работе, вечернее платье, грамотно составленный комплект. Камни и украшения: изумруды, зеленый мрамор, нефрит; серьги и колье, некрупные, изысканные, округлые. Как и символ 2021 года, то есть Бык, так и Тельцы очень любят работать. Для того чтобы все, что они планируют, у них получалось, Тельцам стоит выбрать на Новый год наряд зеленого или коричневого цвета. Дополнить их стильный образ можно с помощью украшений. В этом случае подойдет бижутерия из золотистых металлов.

Тельцы в своей стихии – встречайте ваш год! Теплые оттенки земли – бежевый, олива, коричневый, природные принты, украшения флористического дизайна, ободки в волосах, мягкие силуэты, стиль бохо, обувь на низком каблуке.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы, вам стоит продемонстрировать Венере свой безупречный вкус, а Быку показать, что вы цените традиции. Поэтому соберите свой идеальный ансамбль и добавьте к нему украшения, которые в вашей семье передаются по наследству или которые были вам подарены мамой, бабушкой либо кем-то из других старших родственников. Тогда что-то старое притянет к вам нечто новое и очень выгодное.

Цвет: белый, молочный, оттенок слоновой кости. Что надеть: платье или костюм, подчеркивающие все достоинства вашей фигуры, и обязательно безукоризненные туфли. Камни и украшения: нефрит в кольце и серьгах; наследственный или подаренный родней гарнитур с любыми камнями.Этот Новый год Девам стоит отметить в сдержанном наряде благородного цвета. В таком случае стилисты предлагают остановиться на выборе вечерних платьев коричневого или кремового цвета. Для тех, кто будет встречать Новый год дома, платье можно заменить юбкой и блузой, или же сдержанным костюмом. Главное – чтобы от образа веяло благородством.

Практичным внешне и аристократичным в душе Девам рекомендуется встречать Новый год 2021 в брюках – костюм, комбинезон. Альтернативный вариант – топ с юбкой в пол, длинное платье. Суть в том, что ноги должны быть скрыты.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги, Венера и Бык оценят, если вы предстанете перед ними в образе бизнес-леди. Дело в том, что в 2021-м вам очень пригодятся ваши деловые качества, и стоит сразу показать, что вы настроены на битву ради карьерных свершений и/или профессиональных достижений, тогда обстоятельства сложатся самым благоприятным для вас образом.

Цвет: палевый, светло-песочный, пепельно-серый, серо-стальной. Что надеть: классический деловой наряд и туфли в тон на устойчивом каблуке. Камни и украшения: палевый оникс округлой формы; серьги, кольцо, маленькая подвеска на тонкой цепочке.Поскольку легче всего в 2021 году договориться с Белым Быком будет Козерогам, то и наряд они могут выбирать на свой вкус, то есть любого цвета. Более того, если Козероги чувствуют себя комфортно и уверенно в джинсах, то они будут идеальны для встречи Нового года. А вот про что важно помнить в эту ночь, так это про хорошую укладку и маникюр

Вы с ним одной крови. Выбирайте то, в чем комфортно и даже по-домашнему уютно. Но, чтобы хозяин 2021 года вас заметил, сделайте яркий макияж, новую прическу, эффектный маникюр.

В какой цвет одеваться на Новый 2021 год представителям воздушной стихии

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы, вам не стоит дразнить Быка и раздражать Венеру яркими, вызывающими и чрезмерно сексуальными нарядами. Отдайте предпочтение скромности, закрытости и продемонстрируйте, что вы готовы к труду, а не настроены на праздность. Можете нарядиться в маскарадный костюм, связанный с импонирующей вам профессией.

Цвет: серо-голубой. Что надеть: платье без глубокого декольте; джинсы и рубашку. Камни и украшения: чисто металлическая бижутерия без минеральных вставок и угловатых форм, стального или медного цвета. Представителям знака зодиака Близнецы астрологи советуют встретить Новый 2021 год в наряде голубого цвета, или же любых оттенков голубого. Однако при выборе наряда не стоит забывать и об аксессуарах. У Близнецов обязательно должно быть парное количество украшений. Более того, это касается даже браслетов и цепочек.

Близнецам рекомендована прохлада – перламутровые украшения, жемчуг, светлые нюдовые оттенки тканей, фасоны с запахом, длина макси, высокие разрезы. Допустима легкая небрежность в новогодней прическе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы, Венера вам благоволит, а потому хочет, чтобы вы на празднике были краше всех. Не поскупитесь на новогоднее одеяние, покажите, что вы истинная дочь покровительницы наступающего года: пусть будут шелка и кружева или что-то другое, но не менее изысканное, а главное, чтобы вы сами во всем этом чувствовали себя королевой бала, и тогда в 2021-м найдутся те, кто поможет вам взлететь на вершину успеха. Цвет: бледно-зеленый, пудровый бежевый, кипенно-белый. Что надеть: вечернее или коктейльное платье. Камни и украшения: горный хрусталь, белый опал, первый – сольно (большой перстень или крупные серьги), второй – в гарнитуре. Весы по-настоящему умеют держать баланс как в общении, так и в выборе одежды.

Пора нарушить стереотип о внутренней гармонии в состоянии равновесия. Наденьте непарные серьги, платье или юбку с асимметричным кроем, подберите клатч оригинальной формы и абсолютно нейтральный наряд, но не наоборот. Игра контрастов поможет встретить удачу.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи, вам не стоит прогибаться под Быка и Венеру! Удивите их! И тогда они, обалдев от вашего креатива, откроют перед вами какие-то свои особые закрома, которые приберегают для неординарных личностей. Так что только чрезвычайно оригинальный, красочный, однозначно привлекающий внимание наряд! Цвет: любые оттенки. Что надеть: все, что выбивается за рамки сдержанности, обычности, стандартности. Камни и украшения: на контрасте с одеждой, в серебряной оправе.Учитывая тот факт, что Водолеи очень веселые и общительные люди, то их наряд априори смотрится аналогично. Именно поэтому Водолеям нельзя допустить, чтобы их наряд был скучным. В данном случае идеальными будут платья с пышными рукавами или же экстравагантные блузы с кожаной юбкой. Такой наряд точно поразит друзей и окружающих людей.

Вы не боитесь перемен, всегда открыты новому и готовы к приключениям – покажите это. Пусть джинсы с кедами и романтическое платье поменяются местами. Другими словами, предстаньте в нетипичном для себя образе, удивите окружающих и покровителя 2021 года.

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки, вот и пришла пора надеть на Новый год то самое бабушкино платье, которое бережно хранится у вас в шкафу и безумно вам нравится: продемонстрируете Быку преемственность поколений в действии, а заодно и свою экономность. Нет платья? Доставайте свой выходной наряд десятилетней давности, он тоже подойдет. Цвет: белый, светло-голубой, серебряный, оттенок молодого горошка. Что надеть: любой винтажный или свой давний и очень любимый наряд. Камни и украшения: лунный камень, изумруд. Удачу Ракам в 2021 году Бык принесет лишь в том случае, если будет правильно подобранный наряд. Таким образом, очень важно, чтобы Раки встретили Новый год в наряде песочного или землистого оттенка. Что касается аксессуаров, то совсем неважно, из каких металлов они будут.

Ваш новогодний тренд – градиенты, которые перетекают плавно, как вода в ручье. Выбирайте тон на свое усмотрение. Главное, чтобы силуэт платья был максимально простой и светлый оттенок менялся к темному.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы, вам стоит сразу показать, что Венере и Быку придется дать вам то, чего вы хотите, иначе им не поздоровится. А потому надевайте свой самый сексуальный наряд, делайте оригинальную, но обязательно женственную и притягательную прическу и до конца праздника не снимайте с губ соблазнительную улыбку – работящий и влюбленный в вас Бычок сам все положит к вашим ногам. Цвет: любой, но только не бледный. Что надеть: все, в чем вы выглядите как мисс Секс. Камни и украшения: рубин, желательно в гарнитуре. Душа Скорпионов в новогоднюю ночь будет требовать праздника. Именно поэтому они должны тщательно подобрать свой наряд. В этом случае можно дополнить образ интересной фурнитурой или глубоким декольте с кружевными вставками.

Желательно сдержать свою яркость, но проявить характер в контрастах. Черное платье или комбинезон с глубоким вырезом на спине – ваш новогодний наряд. Как вариант – закрытое, но с эффектными аксессуарами, полупрозрачное.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы, милая элегантность, дорогая сдержанность, полное отсутствие вычурности, но качественные ткани, идеальный крой, очевидная демонстрация аристократического вкуса – это в 2021-м привлечет к вам возможность перейти на следующую ступеньку социальной лестницы, стать кем-то бОльшим, чем сейчас. Цвет: стальной, жемчужно-серый, серо-голубой. Что надеть: грамотно подобранный ансамбль, платье в винтажном стиле, костюм с длинной узкой юбкой. Камни и украшения: жемчуг, изумруд, первый обязательно в гарнитуре, второй можно сольно, например в кулоне или в крупном кольце.Богато должны выглядеть на Новый 2021 год представители знака зодиака Рыбы. Очень важно, чтобы их наряд подчеркивал талию и скрывал погрешности фигуры. В случае с проблемной талией можно выбрать платье свободного кроя и украсить его поясом, который спрячет все погрешности фигуры. Идеальными цветами для них станут серебристый и золотой.

Ваш цвет – белый или светлая пастель. Силуэт – динамичный, с подчеркнутой талией. Главной изюминкой образа станет красный акцент – помада, пояс, туфли, сумочка. Только вам в новогоднюю ночь позволено подразнить хозяина, но самую малость, не перестарайтесь.

Источник: livemaster.ru