Минздрав РК и Фонд прямых инвестиций России (РФТИ) подписали соглашение о сотрудничестве для регистрации первой зарегистрированной антикоронавирусной вакцины ′′ Sputnik V ′′

Сегодня соглашение подписали министр здравоохранения Алексей Цой и генеральный директор РФТИК Кирилл Дмитриев.

После завершения регулирующими органами РК необходимых процедур РФ проведет передачу технологии и предоставит в стране не менее 2 млн доз вакцин ′′ Спутник V

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′′ Президент Касым-Жомарт Токаев договорился с Президентом РФ Владимиром Путиным о строительстве завода по производству вакцины ′′ Спутник V ′′ на территории РК. Это Соглашение дает двусторонние отношения, а также надеюсь, что коронавирусная инфекция сможет быстро бороться с пандемией «,-сказал А. Цой.

′′ Благодаря договоренности между РФТИ и РК население сможет иметь вакцину от коронавируса, которая на 91 % опробована и хорошо исследована платформа человеческого аденовируса. Выпуск вакцинации ′′ Спутник V ′′ на территории Казахстана позволяет снизить логические расходы и в короткие сроки доставить вакцины в медучреждения. В то же время расширяется обмен технологическим, научным и медицинским опытом между двумя странами «,-заявил генеральный директор РФТИ К. Дмитриев.