Золото почти на полмиллиона тенге украл у соседки житель Туркестанской области.

В дежурную часть Казыгуртского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что примерно в 2.00 часа ночи в ее дом проникли неизвестные лица и совершили кражу. Воришки похитили у потерпевшей золотые изделия из сейфа, нанеся ущерб на сумму 450 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в районном отделе полиции по статье 188 УК РК “Кража”.

На место преступления сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы Казыгуртского РОП. Стражи порядка опросили очевидцев и прочесали территорию. В течение двух часов задержали подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшей, которого доставили в отдел полиции.

Следствием установлено, что мужчина воспользовался тем, что в доме соседки отсутствовали люди, проник в жилище через окно. Обыскав комнаты и шкафы, воришка нашел ключ от домашнего сейфа и вскрыл его. Затем он похитил ювелирные изделия и скрылся. Подозреваемый планировал сбыть краденное. Однако полицейские задержали его по “горячим следам”. Изъятые качестве вещественных доказательств ювелирные изделия вернули законной владельце. Подозреваемый находится под подпиской. В настоящее время по факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование.