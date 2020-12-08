Угрожая физической расправой, грабитель силой забрал у подростка телефон стоимостью 30 тысяч тенге и скрылся.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что у ее несовершеннолетнего сына отобрали сотовый телефон марки «Самсунг» стоимостью 30 тысяч тенге.

Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК «грабеж».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сарыагашского РОП прочесали все близлежащие улицы и подворья, опросили очевидцев. Оперативники по «горячим следам» задержали подозреваемого, причастного к ограблению несовершеннолетнего. Им оказался местный житель, который успел сдать телефон в ломбард за 10 тысяч тенге, а деньги потратить.

По данному факту проводится досудебное расследование. Изъятый в качестве вещественного доказательства сотовый телефон возвращен законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняется причастность грабителя к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть осторожными и не оставлять ценные вещи без присмотра. При посещении общественных мест и улиц, не стоит открыто демонстрировать кошелек с деньгами и дорогие телефоны, это легко может привлечь внимание злоумышленников.

В случае кражи или ограбления следует незамедлительно обратиться в полицию за помощью по телефону 102.