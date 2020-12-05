4 декабря в 18:30 на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Шалғынды в Шымкенте произошло массовое ДТП.

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По предварительным данным, у водителя КамАЗа, груженного арматурой, отказали тормоза и он протаранил несколько машин.

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Под неуправляемый большегруз попали 11 машин.



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В результате происшествия четверых пострадавших отвезли в больницу, в их числе и водитель КамАЗа.

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Состояние пострадавших в ДТП удовлетворительное. После обследования их отправили домой, так как необходимости в госпитализации не было.

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Обстоятельства дорожного происшествия выясняют полицейские.