Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов.

— Первый — это реализация 28 проектов по строительству современного производственного тепличного комплекса на площади 136 гектаров. Второй – планируется создание индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарык». Здесь будет построен завод по производству комбикормов с биологическими добавками и молочной продукции, — сказал Мурат Дуйсенбекович.

По словам спикера, в индустриальной зоне пищевой промышленности «Бозарык», совместно с иностранными инвесторами будут реализованы проекты по переработке и консервированию молока, мяса, фруктов и овощей.