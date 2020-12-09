Аким Шымкента Мурат Айтенов ознакомился с работой реконструированной насосной станции на улице Аманкельды.

Насосная станция, работающая в системе центрального отопления, была построена в 1970-х годах. Производительность насоса 1Д1250-63 — 1250 м3 / час. В год используется 2162,16 тыс. КВт электричества, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В 2020 году, в рамках «Дорожной карты занятости», на реконструкцию насосной станции выделено 438,0 млн тенге. Подрядчик ТОО «Кокше Строй Плюс» провел реконструкцию в июле. 15 октября 2020 года строительные работы были завершены, и в объекте был установлен пробковая арматура с насосами марки «Wilo». На сегодняшний день объект потребляет на 15-18% меньше электроэнергии и предоставляет качественные услуги по системе центрального отопления.

Аким города, ознакомившись с ходом работ по модернизации, поручил руководителю учреждения «Куат жылу орталык-3» Пердебаю Сабитову провести необходимую работу по переводу насосных станций на автоматизированную систему и внедрению новых современных технологий в области систем отопления.

На сегодняшний день управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент работает над реконструкцией и модернизацией ряда объектов в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы. В частности, в этом году была проведена реконструкция насосной станции на улице Гагарина, К 1 на улице Валиханова, К-16 на улице Жанкожа батыра, реконструкция здании насосной станции К-ЕДЖ на улице Жибек Жолы.

Также в 2020 году в городе проведен капитальный ремонт магистральных тепловых сетей, текущий ремонт внутренних систем централизованного теплоснабжения.