Шымкент готов к отопительному сезону на 82%

В Шымкенте активно идет подготовка к предстоящему отопительному сезону.

По последним данным, уровень готовности котельных, магистральных и внутриквартальных систем, насосных станций и всей инфраструктуры составляет 82%. Эта актуальная тема была также рассмотрена на заседании правительства на этой неделе. Поставлена задача: школы, детские сады, медицинские учреждения и жилые дома должны быть полностью готовы к 1 октября.

Замена изношенных труб на улице Иляева идет полным ходом. Общая протяженность тепловых сетей, обслуживаемых ГКП «КуатЖылуОрталык-3», составляет около 824 километров. Эксперты подчеркивают, в соответствии с инвестиционной программой на 2024 год на модернизацию устаревших систем выделено более 16 миллионов тенге.

Айдар Калдыкозов, заместитель директора ГКП «Куатжылуорталык-3»:

«Из 824 километров тепловых сетей 150 километров составляют магистральные линии, остальные 673 километра – внутриквартальные системы. У нас 26 котлов, все они исправны и отремонтированы. Насосные станции, 17, также готовим. На данный момент готовность составляет 82 процента. Мы уверены, что к 1 октября будем полностью готовы».

К системе теплоснабжения города подключены 2306 многоквартирных домов, 287 бюджетных учреждений и 248 юридических лиц. В рамках инвестиционной программы на 2022-2026 годы планируется модернизировать изношенные системы на сумму более 81 миллиона тенге. Потребителей волнует вопрос о возможном росте тарифов. Напомним, что в отопительный сезон 2023-2024 годов тариф для физических лиц установлен на уровне 130,6 тенге за квадратный метр.

Кенжеболат Кошекбаев, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Шымкент:

«На данный момент теплоцентраль не представила предложения по изменению тарифов на отопление».

Подготовка к отопительному сезону обсуждалась на заседании Правительства. Премьер-Министр Олжас Бектенов поручил министерствам энергетики и промышленности совместно с акиматами регионов обеспечить своевременное завершение всех ремонтных работ на теплоисточниках и сетях.

Олжас Бектенов, премьер-министр РК:

«Министерствам промышленности и строительства, акиматам регионов поручено до 1 сентября полностью подготовить объекты образования, а до 15 октября – объекты здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда. Министерствам просвещения, науки и здравоохранения также поручено взять данные вопросы под контроль».

А чтобы подготовка к отопительному сезону была качественной не только в отчетах, а на деле, было решено создать оперативный штаб под руководством первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра. Насколько действенной окажется эта мера узнаем уже через два месяца.