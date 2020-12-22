В Шымкенте прошли рейды по местам продажи пиротехники

С15 декабря по 7 января на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Пиротехника”, направленное на выявление и пресечение фактов незаконной продажи пиротехнических средств, изъятие не сертифицированных пиротехнических веществ, находящихся в незаконном обороте.

Сегодня сотрудниками отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия Управления административной полиции Департамента полиции города Шымкент совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям города организован рейд.

В результате в торговой точке «Казына», расположенной на территории Аль-Фарабийского района, выявлены факты незаконной продажи изделий пиротехники. По данному факту стражи порядка составили на предпринимателя административный протокол по статье 196 КоАП РК (Незаконная торговля товарами или иными предметами), сообщает Департамент полиции города Шымкент.

«Целью мероприятия является обеспечение общественной безопасности в период новогодних праздников, а также предотвращение травматизма среди несовершеннолетних. В рамках профилактического мероприятия, стартовавшего 15 декабря, на сегодняшний день составлено 12 протоколов», — рассказал старший инспектор отдела контроля за оборотом гражданского и служебного оружия Управления административной полиции Департамента полиции города Шымкент Кайрат Калымбетов.

Стражи порядка напоминают жителям и гостям города, что за нарушение требований технического порядка незаконного ввоза, хранения, реализации и использования пиротехнических изделий предусмотрена административная ответственность по статьям 415, 436, 483, 196 КоАП РК.