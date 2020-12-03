В Шымкенте увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией.

В первый день зимы в инфекционную больницу поступили 9 горожан, второго декабря — еще 5 заболевших.

По словам и.о. руководителя управления здравоохранения г.Шымккента Бакытжана Позилова, в официальную статистику попали и вахтовики, сдавшие ПЦР в городских лабораториях.

«Зарегистрированы 5 случаев вчера, первого декабря было 9 человек. У нас больше с районов идут, многие работают на больших заводах, и через 15—30 дней у них требуются ПЦР тесты и они сдают в городе, и дальше если положительный результат, то они в городскую статистику идут», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ, и.о. руководителя управления здравоохранения г.Шымккента.

Как уверяет главный городской доктор, ситуация, по сравнению с другими регионами страны, где в день регистрируют свыше 100 корона-положительных, в Шымкенте остается стабильной. Вводить дополнительные ограничительные меры в городе не планируют.

В Шымкенте уже закупают холодильные камеры для хранения вакцины «Сделано в Казахстане», готовят и списки людей, которым прививку введут бесплатно на добровольной основе.

«Сейчас наш казахстанский производитель на стадии завершения, скоро мы будем запускать свою вакцину. У нас сейчас идет этап подготовки, то есть закупка холодильного оборудования, перечень лиц кому мы будем делать вакцину, идет подготовительная работа», — рассказал главный врач города.