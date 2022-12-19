Ёлка и новогодний декор подорожали

Новогодние елки и декор подорожали в Казахстане. Если прошлогодняя лесная красавица вас не устраивает, а игрушки и мишуру вы хотите обновить, то на рынке придется оставить круглую сумму.

Цены поднялись в среднем на 15-20%. Продавцы говорят, это связано с инфляцией и курсом доллара, ведь почти всю продукцию завозят из зарубежа. Но отмечают, что покупателей, по сравнению с прошлым годом, меньше не стало.

Казахстанцы стараются украсить дом, чтобы порадовать детей и поднять себе настроение. Но и без затрат здесь не обойтись. В этом году они станут заметнее. Вся новогодняя атрибутика в среднем подорожала на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

«Есть дома елки, но некоторые игрушки конечно будем брать. Для детей же это все, приемлемые цены», — говорит покупательница.

«Мне нужна елка и игрушки, стараюсь экономить, прицениваюсь, но главное чтобы детям понравилось«, — говорит жительница Шымкента.

Выложить кругленькую сумму придется, если нужно купить елку. Небольшие зеленые красавицы в прошлом году продавали по 3,5 тысячи тенге, сейчас их цена 4,5 тысяч. Полутораметровые елки, если стоили около 20 тысяч тенге, то сейчас их продают по 25 тысяч.

«1,80 в прошлом году была 8 тысяч, сейчас 10 тысяч. Некоторые любят гелиевые, другие капроновые«, — говорит Нурболат Наурызбаев, продавец.

Но есть и елки подороже. За них придется выложить 30-40 тысяч тенге. Цены разнятся в зависимости от высоты зеленой красавицы, ее декора и материала, из которого она выполнена. Дороже всего силиконовые ели.

Заметно подорожали и елочные игрушки. Наборы выросли в цене на 2-3 тысячи тенге. Дороже стала и мишура.

«Например игрушки мы продавали по 3 тысячи, а в этом году 4,500-4200 где то, а вот такие по 7 тысяч продавали, в этом году по 8 тысяч. Мишура по 250,300 по 500 от силы, по 1000 продавали, в этом году 1500-2000″, — говорит Айгерим Байжанова, продавец.

Дизайнеры предлагают способы сэкономить на новогоднем декоре и сделать украшения своими руками. К примеру, вырезать вот такие снежинки из бумаги, знакомые всем с детства. При желании оформить их блёстками. К этому творческому процессу можно привлечь всю семью и весело и пользой провести время вместе.