Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в краже металлических труб.

В дежурную часть Созакского РОП поступило сообщение от охранника о том, что ночью у них произошла кража. На место происшествие сразу же выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Как выяснили полицейские, неизвестные лица похитили 56 металлических труб и 150 м. железной проволоки, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Для раскрытия преступления, полицейские тщательно проверили территорию, а также автомашины на въезде и выезде с района. В результате проведенных ОРМ оперативники в течение пяти часов задержали 2 подозреваемых и 3 скупщиков краденного, перевозивших похищенные трубы на двух автомашинах «УАЗ» и на «КАМАЗе». Один из задержанных оказался жителем г. Шымкент, остальные же жителями Созакского района.

Как выяснило следствие, ночью подозреваемые незаконно проникли на объект местной фирмы, откуда похитили металлические трубы и проволоку. Краденный металлолом злоумышленники планировали реализовать, а деньги потратить. Однако планам воришек не удалось реализоваться благодаря бдительности охранника и профессионализму сотрудников Созакского РОП.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража». Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Следствием выясняется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемые находятся под подпиской. Изъятый в качестве вещественных доказательства металлолом возвращен законным владельцам.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам и владельцам объектов и иных помещений о необходимости принять меры к сохранности имущества. Не стоит оставлять открытыми двери и окна, а также установить надежные ограждения. Будьте внимательны к сохранности своего имущества. Если же Вы стали жертвой или очевидцем краж или иных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.