26 декабря в Шымкенте из-за таяния снега подтопило несколько жилых домов.

По Абайскому, Енбекшинскому, Каратаускому районам от жителей поступило сообщений в Службу спасения «112», круглосуточно зарегистрировано 11 выездов, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент

По Абайскому району оказана помощь в 2 жилых домах в населенном пункте Акжар.

По Енбекшинскому району оказана помощь жилым домам, расположенным по 3 улицам населенного пункта Карабастау.

По Каратаускому району оказана помощь индивидуальным жилым домам в населенных пунктах Бозарык, Таскен, Кайнар булак.

Всего силами и средствами Департамента по ЧС г. Шымкент из дворов частных жилых домов было вывезено 357 кубометров собравшейся воды. В аварийно-спасательных работах задействовано 54 человека личного состава Департамента по ЧС, 11 единиц техники, 11 мотопомп. Пожарными и спасателями подготовлено 220 мешков, израсходовано 21 тонна инертных материалов. Было задействовано 10 человек личного состава, 2 единицы техники, израсходовано 5 тонн инертного материала.