Аким Туркестана Рашид Аюпов посмотрел проект тротуарных арыков, которые будут проложены по улицам города.

Он поручил подрядным организациям ТОО «Алем транс жол»,» Отау строй » и » Кайнар » начать работы с понедельника.

Рашид Аюпов отметил важность использования качественных материалов, а также поручил посадить зеленые насаждения возле велодорожки и тротуара.

В целом, в микрорайоне «Отырар» на 20 улицах планируется проложить арыки и озеленить местность. Ожидается, что вода, проходящая по каналу «Арыс-Туркестан», будет способствовать улучшению экологии и созданию благоприятной погоды в жаркие летние дни.