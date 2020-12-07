Своего первенца женщина родила в машине службой скорой помощи, передает Otyrar.KZ.

Но вначале пуповина дважды обвилась вокруг шеи ребенка, и он едва не задохнулся.

Сотрудники областной скорой медицинской помощи в экстренном порядке восстановили дыхание малыша в течение 10 минут.

В настоящее время и мать, и ребенок вне опасности. Они лежат в роддоме под пристальным наблюдением врачей.

Каждый день в Туркестанском регионе на вызов выезжает 124 бригады областной СМП. В среднем за сутки поступает около 2000 звонков.

В будущем году количество бригад увеличится до 150.

И, конечно, будет продолжаться работа по усовершенствование службы скорой медицинской помощи.