В Туркестанской области следователи полностью доказали вину отца-педофила. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, передает Otyrar.KZ.

В начале этого года в Арысский РОП обратилась с заявлением местная жительница.

Женщина сообщила, что в телефоне своей старшей дочери невзначай обнаружила сообщения от мужа. Содержание этих текстов вызвало подозрение у женщины.

Откровенно поговорив с дочерью, она поняла, что ее супруг насилует собственного ребенка.

«В ходе досудебного расследования мы установили, что эта семья на учёте не состояла. Отец семейства работал вахтовым методом в России, а мать жила в Арыси.

Семья считалась самой обычной, где воспитывались пятеро детей. Самая старшая дочь и стала жертвой отца-насильника. Мы провели все следственные действия. Отец потерпевшей не признавал свою вину. Все отрицал. Ссылался на то, что дочь все выдумала. Пришлось все доказательства собирать по крупицам.

На досудебное расследование ушло практически больше трех месяцев. За это же время мы назначили ряд экспертиз. Провели другие мероприятия необходимые для сбора доказательств вины отца девочки.

В результате получилось шеститомное уголовное дело. Каждый том состоял из 180 страниц. Летом этого года дело с обвинительным актом направили в суд.

Суд изучив дело, вынес свой приговор. Отца-насильника осудили к 20 годам лишения свободы» — начальник Следственного управления Нурмахан Жалгасов.

Анастасия Новикова