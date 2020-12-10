Должностные лица в регионах наказаны из-за несвоевременной оплаты труда педагогов.

Из-за некачественного планирования бюджетных средств к дисциплинарной ответственности привлечены 16 сотрудников МИО, сообщает Министерство образования и науки РК.

В Туркестанской области приняты меры в отношении 6 должностных лиц – это руководители отделов образования, главные бухгалтеры и экономисты.

В Жамбылской области наказаны 5 должностных лиц.

К дисциплинарной ответственности привлечены главный бухгалтер отдела образования в Карагандинской области, главные экономисты отделов образования в Павлодарской и Акмолинской областях.

В Костанайской области выявлен факт неоплаты труда педагогов за проведение занятий в инклюзивных классах. Составлен административный протокол в отношении руководителя отдела образования. На данный момент задолженность перед педагогами погашена полностью.

В целях недопущения фактов несвоевременной оплаты труда педагогов МОН направлены соответствующие письма акимам областей и районов и в региональные инспекции труда.