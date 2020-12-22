Распоряжением акима Туркестанской области Тургамбаев Руслан Елубаевич назначен руководителем областного Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает Otyrar.KZ.

Руслан Тургамбаев родился в 1974 году в Актюбинской области. Образование высшее. Окончил Алматинский институт энергетики и связи.

Трудовую деятельность начал в 1998 году машинистом турбинного цеха АО «Корпорация Казахмыс» г. Жезказган.

В 2000-2009 годах занимал должность заместителя руководителя, директора турбинного цеха департамента электростанции Балхашской ТЭЦ.

Также был первым заместителем руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.

С 2013 по 2019 годы — технический директор ТОО «Базис Электромонтаж», с 2019 года — заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.