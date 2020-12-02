На пограничном посту «Жибек-жолы» выявлен факт контрабанды наркотиков, передает Otyrar.KZ.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что во время прохождения пропускного пункта на одного из иностранцев сработала служебная собака по кличке Нано.

При обыске подозреваемого, гражданина Узбекистана, оперативники обнаружили в куртке и изъяли сверток с содержимым, похожее на наркотическое средство.

Задержанного мужчину стражи порядка доставили в районный отдел полиции. Согласно экспертизе, изъятое вещество растительного происхождения оказалось «высушенной марихуаной» весом более 1 гр.

Подозреваемый арестован. Следствием выясняется все обстоятельства.