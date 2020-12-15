По статистическим данным, среди 19 крупных городов республики город Туркестан занимает 13-е место по ценообразованию на социально — значимые продовольственные товары.

В областном центре Туркестанской области прошел брифинг на тему государственной поддержки предпринимателей и стабилизации цен на социально — значимые продовольственные товары в регионе в период чрезвычайного положения в стране и пролонгированных карантинных мер. По словам руководителя областного управления предпринимательства и торговли Нурбакыта Иманкулова, в области дефицита продовольствия и необоснованного роста цен не наблюдается, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«Пандемия, как известно, привела к временному приостановлению деятельности торговых объектов и росту цен на товары, ограничивая спрос со стороны населения. Тем не менее, цены на социально — значимые продовольственные товары находятся на ежедневном контроле. Продолжается и работа комиссии по стабилизации цен на социально — значимые продовольственные товары и мобильной группы. Есть основания полагать, что ситуация стабильная», — сказал глава управления.

По статистическим данным, среди 19 крупных городов республики город Туркестан занимает 13-е место по ценообразованию на социально — значимые продовольственные товары. С повестки дня не снимается вопрос недопущения роста цен на социально — значимые продовольственные товары. В этих целях постоянно работает стабилизационная комиссия.

Так, согласно протоколу заседания комиссии от 24 ноября 2020 года, способом запроса цен через стабилизационный фонд объявлены государственные закупки на приобретение дополнительно 403,4 тонн продовольственных товаров (гречневая крупа-50 тонн, капуста — 101 тонн, макаронные изделия — 32 тонны, картофель — 59 тонн, морковь — 101,8 тонн, сахар — песок — 53 тонны, говядина — 6,6 тонн).