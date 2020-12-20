В Тюлькубасском районе реализован проект «СЕЛО БЕЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ПАКЕТА».

Полиэтиленовый пакет очень вреден для окружающей среды. По прогнозам специалистов, за год более 6 миллионов тонн полиэтиленовых мешков выбрасывается в моря и океаны, а также в реки и озера.

Использование эко-сумок является небольшим вкладом в решение этой проблемы. В Тюлькубасском районе по инициативе членов клуба бабушек «Ай-Нурлы» в каждый дом села Шарафкент были изготовлены и розданы тканевые» эко-сумки». В рамках проекта Я выбираю «Эко-сумку» среди населения и среди школьников был организован конкурс рисунков «Экосана», победители которого были награждены специальными дипломами и подарками.

Есть надежда, что проект, инициированный клубом бабушек «Ай-Нурлы», активными волонтерами нашего района, в будущем будет поддержан и продолжен во всех регионах страны.

Стоит отметить, что проект реализуется общественным объединением «Береке» при поддержке Управления общественного развития Туркестанской области.