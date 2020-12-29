В социальных сетях распространяется видеообращение жительницы Тюлькубасского района о том, что у нее якобы незаконно забрали несовершеннолетнюю дочь, передает Otyrar.KZ.

«По данному факту поясняем, что ранее в «Комитет по защите прав детей» обратились дети данной женщины о том, что их мать постоянно оказывает на них психологическое и физическое давление на почве семейных ссор. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 140 ч.2 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. Также 21 декабря текущего года решением внеочередного заседания «Комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Тюлькубасского района» несовершеннолетняя дочь помещена в Центр временной адаптации для несовершеннолетних в Шымкенте, а младший брат оставлен матери.

С женщиной и ее дочерью работают психологи» — сообщили в ДП Туркестанской области.