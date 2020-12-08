Житель мегаполиса из-за плохого зрения не мог сразу найти дорогу к дому родственников и заблудился на улицах поселка.

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратилась жительница г. Шымкент о том, что без вести пропал ее супруг, который ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Со слов женщины, вместе с мужем она приехала в гости к своим родственникам, а вечером примерно в 19.30 ч. ее супруг вышел из дома и исчез из виду. Поначалу они попытались самостоятельно разыскать пропавшего без вести, но после безуспешных поисков, обратились за помощью к сотрудникам полиции.

Данный факт жетысайские полицейские зарегистрировали в отделе полиции и сразу же приступили к розыску пропавшего мужчины. На его поиски ориентировали следственно-оперативную группу и участковых инспекторов полиции, обслуживающих данный административный участок.

Капитаны полиции Сабит Татаев и Бекжан Каримов тщательно прочесали все улицы района, опросили очевидцев и односельчан. В результате оперативно-розыскных мероприятий около двух часов ночи полицейские обнаружили пропавшего без вести.

Полицейскими установлено, что приехавший в гости к родным жены, житель мегаполиса из-за плохого зрения не мог сразу найти дорогу к дому родственников, заблудился на улицах поселка и не смог позвонить близким из-за разрядившегося телефона. Найденного живым и здоровым пропавшего мужчину полицейские Жетысайского РОП вернули домой к семье.

В свою очередь, супруга пропавшего мужчины и ее родственники искренне поблагодарили сотрудников полиции Жетысайского РОП, в том числе капитанов полиции Сабита Татаева и Бекжана Каримова, которые нашли и вернули домой.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять своих родных и близких без внимания. Если же у Вас пропали дети или родственники, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.