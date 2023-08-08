Пропавшая 18-летняя девушка найдена мертвой в Шымкенте

Без вести пропавшая девушка оказалась жертвой убийства.

5 августа в полицию поступило заявление о без вести пропавшей девушке. Брат указал, что студентка 2004 г.р. вышла из дома в неизвестном направлении 4 августа и не вернулась.

Уроженка Туркестанской области в связи с учебой временно проживала у своей старшей сестры в Шымкенте. На установление местонахождения пропавшей были брошены все силы и средства департамента полиции.

Ориентировки с ее фотографией опубликованы в СМИ и соцсетях. Но, поиски оказались тщетными.

8 августа примерно в 1:30 ночи в УП Аль-Фарабийского района обратились родственники девушки с сообщением о том, что нашли ее труп в подвале дома.

Прибывшая на адрес следственно-оперативная группа установила в погребе жилого помещения прикрытое простыней тело с признаками насильственной смерти. В убийстве девушки подозревается ее родной зять.

По факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «убийство». Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.