Пока чат-бот начал работать в приложении «Telegram», потребители могут воспользоваться новой опцией и оценить ее плюсы.

О запуске виртуального ассистента журналистам сообщил генеральный директор предприятия Анарбек Орман. Зайдя в приложение «Telegram», необходимо набрать в поиске wrm_bot, далее выбрать язык и тип абонента. Для идентификации физическим лицам необходимо ввести номер лицевого счета (за услуги водоснабжения и водоотведения, л/с можно найти в ЕПД, в соответствующей графе) и номер дома.

После регистрации пользователю станут доступны: информация о текущей задолженности (балансе), оплата счета за услуги предприятия в он-лайн режиме, данные о последних платежах, информация о приборе учета (дата установки, сроки поверки и т.д), квитанция, возможность отправить показания (для абонентов, у которых приборы учета в квартире или доме). В собственном профиле владелец может менять персональные данные.

Опцией «виртуальный ассистент» могут воспользоваться и бизнесмены. Для юридических лиц регистрация проводится через уникальный номер договора. После регистрации пользователь получает доступ к данным о балансе и информации об оплате, акту выполненных работ за предыдущий расчетный месяц, акту сверки на период за текущий год, счет на оплату по договору. Юридические лица также могут отправлять фотопоказания приборов учета.

В ближайшее время, как сообщил руководитель отдела автоматизированных систем управления ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Нуралы Бекбаев, появится соответствующая версия в приложении «WhatsApp».

Благодаря виртуальному ассистенту абоненты смогут экономить массу времени, оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения, не выходя из дома. Своевременно узнавать необходимую информацию и время поверки прибора учета воды.

В случае возникновения вопросов по использованию чат-бота можете писать нам в социальных сетях или в WhatsApp +77057581111, +77019892219.