Выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней пройдут 10 января 2021 года.

Со дня объявления территориальные избирательные комиссии работают по календарному плану, утвержденному ЦИК. Туркестанской областной территориальной избирательной комиссией на сегодня зарегистрированы партийные списки от четырех политических партий.

Свыше 1 миллиона 156 тысяч избирателей примут участие в январских выборах на выборы в Мажилис и маслихаты от Туркестанской области. Все — 6 тысяч 328 человек из состава комиссии — прошли обучение, сдали тесты и получили сертификаты. 4-го декабря выдвижение кандидатов по партийному списку завершится.

Алибек ОМИРАЛИЕВ, председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии:»Выдвинули и подали списки 629 кандидатов — областные, городские и районные филиалы партии «Нур Отан», списки 17 кандидатов от партии «Ауыл». Буквально вчера на заседании комиссии регистрацию прошли списки кандидатов от партии «Ак жол» и Адал», «Народная партия Казахстана» должна сегодня сдать списки, ждем. Еще есть время. Выдвижение партийных списков завершается 4 декабря».

Еще одна особенность выборов, которые пройдут 10 января 2021 года, взнос за кандидатов будет вносить политическая партия.

Алибек ОМИРАЛИЕВ, председатель Туркестанской областной территориальной избирательной комиссии:»Взносы за кандидатов перечисляют партии. Сумма взноса для тех, кто борется за мандат депутата маслихата -212 тысяч 500 тенге. А для кандидатов в Мажилис размер взноса составляет 637 тысяч 500 тенге».

По закону к агитационным работам можно приступить 4 декабря. А завершится предвыборная гонка за один день до выборов — 9 января. До часа «Х» остается около месяца, а большинство жителей о политической борьбе впервые слышат!

Житель: «Выборы… нет, не слышал»

Жительница: «Я тороплюсь, нет, не знаю о выборах»

Молодой человек: «Выборы? Что это такое? Пройдут 10 января, говорите, нет, не знаю».

Работница коммунальной службы:» Выборы пройдут 10 января, я проголосую в 82 школе, там будет размещаться наш избирательный участок».

На проведение выборов в Туркестанской области потратят 30 млн 200 тысяч тенге. Они пройдут с соблюдением санитарных норм: закуплено 210 тысяч масок для членов комиссий, санитайзеры и перчатки. Перед входом, на каждом избирательном участке установят дезинфекционные тоннели.

Шынар Оразова