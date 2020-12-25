Экспозиция познакомит посетителей с необычными доисторическими животными и расскажут об их происхождении.

А еще посетители узнают много интересного о представителях фауны, которые обитали на нашей планете в Юрский период.

В Шымкенте выставка пробудет до седьмого февраля. Первые посетители уже поделились своими впечатлениями.

Огромный рычащий тираннозавр-рекс, длинношеий диплодок, интересный рогатый трицератопс — окунуться в настоящий парк Юрского периода приглашают жителей Шымкента.

Выставка динозавров приехала в третий город мегаполис страны из Санкт-Петербурга. Здесь представлены больше 10-ти видов этих необычных животных.

Ростовые динозавры выглядят как живые — они двигаются и издают звуки.

«Здесь динозавры разные. Информацию можно почитать возле каждого динозавра, ее могут прочитать как родители, так и дети сами», — говорит Антонина Серикпаева, менеджер выставки динозавров.

Окунуться в загадочный и неизведанный мир фантастических гигантов интересно вем, вне зависимости от возраста. Посетители выставки — в настоящем восторге.

«Очень нравится, очень даже интересно, вживую это увидеть это более интересно, чем в игрушки играться я думаю», — говорит посетительница выставки.

«Детям очень понравилось, динозавры двигаются, шевелятся, им очень интересно. Хоть куда-то можно сходить в карантин, а то детям уже надоело дома сидеть», — говорит посетительница.

Ну а после выставки, маленькие посетители могут цветными карандашами разукрасить нарисованных динозавров. А родители приобрести своим чадам уменьшенные копии рычащих обитателей парка Юрского периода. Выставка динозавров пробудет в Шымкенте до седьмого февраля, двери для посетителей открыты ежедневно с десяти утра до шести часов вечера.

Адрес: Мадели Кожа 2Б (Музей изобразительных искусств в парке Абая)