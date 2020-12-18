Интеллектуальная игра Тоғызқұмалақ включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Специализированное учреждение Организации объединенных наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) признало игру казахскую Тоғызқұмалақ культурным достоянием всего человечества, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана, передает КазТАГ.

«Интеллектуальная игра Тоғызқұмалақ включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия (НКН) проголосовал за одобрение соответствующей заявки по результатам ее рассмотрения в рамках своей 15-й сессии, которая проходит с 14 по 19 декабря 2020 года в онлайн-режиме», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В состав казахстанской делегации на текущей сессии вошли сотрудники постоянного представительства Казахстана при ЮНЕСКО и эксперты Национального комитета РК по НКН при Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В 2018-2021 годы Казахстан принимает участие в работе комитета в качестве члена данного престижного органа ЮНЕСКО.

На текущей сессии комитет рассмотрел 42 номинации, в том числе игру Тоғызқұмалақ, внесенную совместно Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией.

Тоғызқұмалақ (в Кыргызстане – Тогыз коргоол, в Турции – мангала/гечюрме) – это настольная игра на логику и смекалку. Развивает математическое мышление и выдержку. В основе игры – число девять, считавшееся у древних тюрков священным. Ее нередко называли «алгеброй чабанов», потому что в ходе игры используются все четыре основных математических действия. Игра строится на скорости подсчета и тактике.

«С включением нового казахстанского элемента в Репрезентативный список НКН человечества их количество достигло 11. Ранее в него вошли искусство исполнения кюя на домбре, навыки сборки юрты, айтыс, национальная борьба «казак куреси», празднование Наурыза, охота с ловчими птицами, изготовление тонкого хлеба «катырма», игра в асыки, наследие Коркыта и обряды казахских коневодов», — добавили в МИД Казахстана.