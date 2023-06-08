Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи посетила генеральный директор ЮНЕСКО, Одри Азуле.

Это первый казахстанский объект, включённый в список Всемирного наследия международной организации. Во время осмотра памятника архитектуры гостью сопровождал государственный советник, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, Ерлан Карин.

Он рассказал том какая работа проводится для обеспечения сохранности этого уникального исторического объекта.

Генеральный директор НЕСКО прибыла в Казахстан для участия в Международном форуме «Астана», которое стартовало 8 июня.