«Day of AI Qazaqstan»: обучение ИИ для школьников по международным стандартам

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева, объявившего 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, министерство просвещения РК совместно с Массачусетским технологическим институтом (MIT) внедряет программу «Day of AI Qazaqstan» в систему среднего образования.

«Программа призвана сформировать у школьников понимание принципов работы ИИ, его возможностей и рисков, а также связанных с ним этических вопросов», — сообщили в Минпросвещения.

Инициатива охватывает два этапа: сначала школьники и учителя осваивают базовую ИИ-грамотность, затем запускается междисциплинарная учебная программа с интеграцией ИИ в математику, физику, биологию, информатику и другие предметы.

«Для каждого учебного года предусмотрено 8–10 уроков ИИ-грамотности, рассчитанных на одну четверть», — отметили разработчики.

Программа разрабатывается с учетом национальных ценностей и международных стандартов ЮНЕСКО и ОЭСР.

Полное внедрение курса в школы планируется до августа 2028 года.