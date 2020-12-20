3 декабря 2020 года в Управление полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции города Шымкент обратились жители с заявлением о краже их телефонов.

В ходе проведения проверки установлено, что в общественном автотранспорте № 35 подозреваемые украли телефон марки «Айфон 11» у пассажира и скрылись с места происшествия. Также в общественном автотранспорте № 74 подозреваемые украли телефон марки «Samsung Galaxy A51» у пассажира 1999 года рождения и тоже скрылись, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

По данным фактам проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены и доставлены в полицию 4 подозреваемых — все жители Жамбылской области 1992, 1993 и 1994 годов рождения.

По окончании досудебного расследования по уголовным делам будет принято законное процессуальное решение.